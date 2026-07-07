Mascia a Telenord: l'opinione su Amt, sicurezza e Vannacci
di Claudio Baffico
Il capogruppo di Forza Italia in comune Mario Mascia, intervistato da Telenord, ripercorre l'esito del congresso regionale che ha visto l'elezione a segretario di Carlo Bagnasco, e approfondisce i principali temi di attualità, dalla situazione di Amt all'emergenza sicurezza, fino alle conseguenze che potrebbe provocare la crescita di Futuro Nazionale del generale Vannacci.
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