Forza Italia Liguria, Angelo Vaccarezza nuovo capogruppo in Regione

Cambio alla guida del gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Liguria. L’assemblea del gruppo, riunita in via Fieschi, ha approvato all’unanimità la nuova organizzazione interna e rilanciato l’azione politica del partito sul territorio.

Il passaggio di consegne arriva dopo le dimissioni di Carlo Bagnasco dal ruolo di capogruppo, incarico per il quale ha ricevuto il ringraziamento dei colleghi per il lavoro svolto. Bagnasco assumerà ora il ruolo di vice capogruppo, precedentemente ricoperto da Chiara Cerri.

Cerri continuerà a guidare la IV Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, mentre è stato confermato Marco Scajola come capo delegazione di Forza Italia nella Giunta regionale.

La nuova guida del gruppo è stata affidata ad Angelo Vaccarezza, eletto all’unanimità dai consiglieri. Con Bagnasco e Cerri, il nuovo capogruppo ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro politico e legislativo con maggiore determinazione, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze dei cittadini liguri e sul sostegno alla coalizione di governo regionale.

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai consiglieri Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, anche gli assessori regionali Claudia Morich e Marco Scajola, a conferma della compattezza del gruppo e della volontà di lavorare in sinergia.

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