Genova: Igor Magni eletto segretario generale della Filt Cgil, continuerà a guidare anche la Camera del Lavoro

Cambio ai vertici della Filt Cgil di Genova. Igor Magni è stato eletto segretario generale della categoria dei trasporti del sindacato, confermando al tempo stesso il suo ruolo di guida della Camera del Lavoro Metropolitana genovese.

L’elezione è avvenuta nella mattinata di oggi durante l’assemblea generale della Filt Cgil di Genova, riunita nel salone della Camera del Lavoro alla presenza del segretario generale nazionale della categoria, Stefano Malorgio.

Classe 1971, Magni è entrato nel mondo sindacale nel 1997 in Coop Liguria, diventando nel tempo delegato Filcams e successivamente dirigente della categoria del commercio. Dal 2009 ha ricoperto diversi incarichi organizzativi nella Cgil genovese e regionale, fino alla nomina a segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana nel 2018, ruolo confermato anche nel 2023.

Nel corso degli anni ha seguito da vicino i principali dossier del lavoro a Genova, affrontando le crisi legate prima al crollo del ponte Morandi e poi all’emergenza Covid, con particolare attenzione alle ricadute occupazionali sul territorio.

Con la nuova elezione alla guida della Filt Cgil genovese, Magni assume la responsabilità della categoria che rappresenta i lavoratori dei trasporti, della logistica e della portualità.

«Guidare la Filt Cgil di Genova è una grande responsabilità e un grande onore», ha dichiarato Magni dopo l’elezione. «Le sfide riguardano salute e sicurezza sul lavoro, trasformazioni della logistica, automazione e innovazione tecnologica, oltre ai processi di riforma del sistema portuale. Il nostro impegno sarà quello di essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in una fase di profondi cambiamenti».

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