Genova, Lega lancia raccolta firme per il taser alla Polizia Locale: “Servono strumenti per la sicurezza degli agenti”

A Genova prende il via una nuova iniziativa della Lega sul tema della sicurezza urbana. Il partito annuncia una campagna di raccolta firme per sostenere l’introduzione del taser in dotazione alla Polizia Locale, sul modello di quanto già approvato a Milano.

La mobilitazione partirà mercoledì 8 luglio alle 17 in via XX Settembre, nei pressi del Ponte Monumentale, con banchetti informativi che verranno poi estesi progressivamente in tutti i Municipi della città.

L’iniziativa segue il deposito in Consiglio comunale di una mozione da parte del gruppo consiliare della Lega, con l’obiettivo di avviare la sperimentazione della pistola a impulsi elettrici per gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio.

«Se Milano, amministrata dalla sinistra, ha approvato il taser per la Polizia Locale, non si comprende perché Genova debba restare ferma», dichiarano Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua. Secondo i due esponenti del Carroccio, gli agenti sarebbero quotidianamente esposti a situazioni di rischio, in particolare nelle aree della movida e del centro storico.

Per la Lega, il taser rappresenterebbe uno strumento di deterrenza utile a garantire maggiore sicurezza sia agli operatori sia ai cittadini. Il partito chiede quindi all’amministrazione comunale di accelerare l’iter della mozione e di procedere senza ulteriori rinvii.

La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo diversi quartieri del territorio comunale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.