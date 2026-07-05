Incontri a Palazzo, Gianni Alemanno: "Carceri, una vergogna italiana. Vannacci? Può diventare presidente del Consiglio"

Le condizioni del sistema carcerario italiano, gli equilibri del centrodestra e alcune delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni sono stati al centro dell'incontro con Gianni Alemanno, protagonista di un nuovo appuntamento di "Incontri a Palazzo" per Telenord, intervistato dal giornalista Massimiliano Lussana.

Nel corso del dialogo, l'ex sindaco di Roma ha definito la situazione delle carceri italiane una "vergogna", denunciando sovraffollamento, condizioni di vita difficili e un sistema che, a suo giudizio, necessita di una profonda riforma.

Sul piano politico, Alemanno ha indicato nel generale Roberto Vannacci una figura destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nel panorama nazionale. Secondo l'ex ministro, Vannacci potrebbe arrivare in tempi relativamente brevi a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio. Diversa, invece, la valutazione su Marco Rizzo, del quale ha sostenuto che non possa essere considerato sullo stesso piano politico di Vannacci, evidenziando una differenza di peso e di prospettive.

Alemanno ha poi affrontato il tema delle tensioni sociali, sostenendo che le rivolte nascono innanzitutto da questioni identitarie e culturali e solo in un secondo momento assumono una dimensione economica e sociale.

Non è mancato un passaggio sulla propria vicenda giudiziaria. L'ex sindaco ha definito "assurda" la condanna ricevuta nell'ambito dell'inchiesta "Mondo di Mezzo", pur riconoscendo che alcune valutazioni espresse successivamente dal Tribunale di Sorveglianza possano avere avuto un fondamento.

Infine, Alemanno ha criticato alcune scelte della giustizia italiana, citando il caso di un detenuto ultraottantenne ancora in carcere e contrapponendolo alla concessione della grazia a un'altra persona condannata. Una disparità che ha definito una "vergogna", sostenendo la necessità di criteri più equi e umani nell'applicazione delle misure detentive.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.