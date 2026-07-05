Bogliasco, presunta intossicazione alimentare. Il sindaco Pastorino: "Nessun nessuno con i giardini"

"Leggiamo con disappunto e anche preoccupazione per la salute pubblica quanto dichiarato dal titolare di Just Peruzzi Paolo Piccolo che, replicando a un presunto caso di intossicazione alimentare di 23 persone presso il suo locale, dichiara una scarsa collaborazione da parte della pubblica amministrazione anche legata allo stato dei giardini con i quali il locale in parte confina. Ricordiamo che i giardini sono in parte transennati per tutelare sicurezza e incolumità pubblica in seguito al crollo della falesia avvenuto lo scorso febbraio. Atto necessario per legge, non nei confronti dei clienti di una singola attività commerciale ma per il bene della comunità tutta. Da una settimana sono peraltro in corso le indagini nella zona per predisporre un progetto di riqualificazione. Ci chiediamo quale nesso ci sia tra una ipotesi di intossicazione alimentare e il crollo di una falesia", lo ha detto il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino.





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