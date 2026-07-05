Nava, 77° Raduno del Sacrario della Divisione Cuneense: omaggio agli Alpini tra memoria e valori

Si è svolto a Nava il 77° Raduno Nazionale presso il Sacrario della Divisione Alpina Cuneense, un appuntamento che ogni anno richiama alpini, cittadini e rappresentanti delle istituzioni per ricordare i Caduti e rinnovare i valori di solidarietà, impegno e attaccamento alla comunità che caratterizzano il Corpo degli Alpini.

Alla cerimonia hanno preso parte gli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola, insieme alle autorità civili, militari e alle associazioni d’arma. La manifestazione rappresenta un momento di forte valore simbolico, dedicato alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il Paese e alla trasmissione di questi ideali alle nuove generazioni.

L’assessore regionale all’Entroterra e alla Montagna Alessandro Piana ha sottolineato l’importanza delle comunità montane come patrimonio fatto di tradizioni, lavoro e identità, evidenziando il ruolo strategico della montagna per il futuro della Liguria. Ha inoltre ribadito l’impegno della Regione nel sostenere chi vive e lavora in questi territori, valorizzando memoria storica e opportunità di sviluppo.

Anche l’assessore regionale all’Urbanistica e al Paesaggio Marco Scajola ha rimarcato il valore dell’iniziativa, definendo la partecipazione un omaggio a una storia di coraggio e sacrificio. Ha evidenziato il ruolo degli Alpini non solo nella memoria storica, ma anche nelle attività di volontariato e sostegno alle comunità, ringraziando infine il presidente Giovanni Badano e tutti i partecipanti per il loro impegno nel mantenere vivo questo patrimonio di identità e solidarietà.

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