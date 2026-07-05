Costa d’Oneglia, 36ª Festa della Bandiera Argentina: Marco Scajola celebra il legame tra Liguria e Argentina

Si è svolta a Costa d’Oneglia la 36ª edizione della Festa della Bandiera Argentina, organizzata dal Circolo Manuel Belgrano, appuntamento ormai storico che rinnova ogni anno il legame tra il territorio imperiese e la comunità argentina.

La manifestazione rappresenta un momento di incontro e condivisione che mantiene vive le radici comuni tra Liguria e Argentina, frutto delle migrazioni che nel tempo hanno portato migliaia di liguri a stabilirsi oltre oceano, contribuendo alla costruzione di un patrimonio condiviso di valori, tradizioni e identità.

Alla celebrazione ha partecipato l’assessore regionale Marco Scajola, che ha sottolineato come l’evento rappresenti un tassello importante della memoria collettiva del territorio. Il legame tra Liguria e Argentina, ha evidenziato, nasce dalle storie di tante famiglie emigrate che hanno portato con sé cultura, lavoro e tradizioni, mantenendo vivo nel tempo un rapporto ancora oggi fortemente sentito da entrambe le comunità.

Scajola ha rimarcato come questa storia di amicizia e integrazione costituisca una ricchezza umana e sociale, con molti argentini che conservano ancora oggi profonde origini liguri e comunità locali che custodiscono con orgoglio questo legame.

Un ringraziamento è stato rivolto al Circolo Manuel Belgrano per l’impegno nell’organizzazione della manifestazione, che si conferma un’occasione di memoria, incontro e valorizzazione delle radici comuni tra i due popoli.

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