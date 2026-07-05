Sanremo, Vannacci lancia la "Tre giorni dei futuristi”: sport, politica e polemiche sui social

Un appuntamento tra sport e messaggio politico quello annunciato da Roberto Vannacci a Sanremo, dove venerdì 10 luglio prenderà il via “La tre giorni dei futuristi”, iniziativa organizzata nell’ambito di Futuro Nazionale che unisce nuoto, corsa campestre e ciclismo.

L’evento, previsto al Lido La Fontana a partire dalle 10 del mattino, viene presentato sui canali social del generale come un’occasione di “tempra” fisica e mentale, all’insegna dello slogan latino mens sana in corpore sano. L’iniziativa si sviluppa su tre discipline sportive, ciascuna accompagnata da una descrizione simbolica: il nuoto come esercizio di controllo della mente sull’acqua, la corsa campestre come prova di determinazione e superamento degli ostacoli, e il ciclismo come metafora di resistenza e unità.

Nel messaggio diffuso online, Vannacci sottolinea il valore dello sport come strumento di salute e benessere, sostenendo che una popolazione più in forma avrebbe un impatto minore sul Servizio sanitario nazionale e una maggiore stabilità psicologica. Da qui anche il richiamo al ruolo della politica, che – secondo la sua visione – dovrebbe dare l’esempio anche attraverso l’attività fisica.

Non manca, tuttavia, una nota destinata a generare polemiche: nel post social il generale contrappone infatti l’idea di un impegno sportivo dei rappresentanti politici a comportamenti pubblici come la partecipazione ai Pride, affermazione che ha immediatamente acceso il dibattito politico e sui social.

L’iniziativa si inserisce nel percorso comunicativo di Futuro Nazionale, che punta a coniugare messaggi identitari e promozione dell’attività fisica come elemento centrale di uno stile di vita definito “disciplinato” e “senza compromessi”.

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