Genova: sindaca Salis a New York, missione istituzionale per scalo nave Vespucci

Prende il via domani la missione istituzionale del Comune di Genova negli Stati Uniti. Dal 4 all'8 luglio una delegazione guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall'assessora al Turismo e Commercio Tiziana Beghin sarà a New York in occasione dello scalo della Nave scuola Amerigo Vespucci, impegnata nella Campagna Nord America 2026 del Tour Mondiale partito da Genova lo scorso 9 maggio.

L'arrivo del celebre veliero della Marina Militare coincide con le celebrazioni per il 250° anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti, offrendo al capoluogo ligure un'importante vetrina internazionale.

L'obiettivo della missione è rafforzare i rapporti storici, culturali ed economici tra Genova e gli Stati Uniti, promuovendo la città come destinazione turistica, polo di investimenti e realtà sempre più connessa ai principali centri economici e istituzionali internazionali.

«Genova e gli Stati Uniti sono legati da un filo profondo, fatto di storia, mare, emigrazione e grande spirito imprenditoriale – afferma la sindaca Silvia Salis –. Essere a New York nei giorni in cui l'America celebra i 250 anni della sua Indipendenza e farlo a bordo del veliero più bello del mondo rappresenta un'opportunità strategica irripetibile. Questa missione non è soltanto un omaggio istituzionale, ma una concreta operazione di marketing territoriale e di promozione delle opportunità economiche e imprenditoriali della nostra città».

La sindaca ha inoltre ringraziato i partner che sostengono l'iniziativa. Partner ufficiali della missione del Comune di Genova sono infatti ITA Airways e Starhotels, il cui contributo, sottolinea Salis, «consente di limitare al minimo i costi a carico dell'amministrazione pubblica».

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