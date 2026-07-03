UniGe: Antonio Uccelli nuovo rettore, si impone alla terza votazione su Michele Piana: "Rafforzare il brand per attrarre investimenti"

Il medico e neurologo Antonio Uccelli, 61 anni, è il nuovo rettore dell'Università di Genova per i prossimi sei anni subentrando all'ingegnere Federico Delfino. È il risultato emerso al termine della votazione di ballottaggio nell'Ateneo con Michele Piana, professore di Analisi Numerica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova e ricercatore associato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Sono stati 2.546 gli elettori votanti pari all'89,96% degli aventi diritto pari a 1.824,548 voti espressi pesati, Uccelli ne ha ottenuti 942,21, Piana 844,82, le schede bianche 37,51.



Uccelli è professore ordinario di Neurologia all'Università di Genova e si occupa soprattutto di malattie degenerative come la sclerosi multipla. Alla passione per la medicina, ho sempre associato la passione per la ricerca, spinto dalla curiosità di capire le cause delle malattie neurologiche e come curarle.



Ha diretto per sette anni il Centro di eccellenza per la ricerca biomedica, una struttura equiparata ad un dipartimento universitario dotato di autonomia finanziaria, personale tecnico-amministrativo cui afferivano oltre 50 docenti della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e della Scuola Politecnica. È stato coordinatore del curriculum 'Neuroscienze cliniche e sperimentali' del Dottorato di Neuroscienze. Ha coordinato la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dal 2012 al 2015 partecipando alla commissione Ricerca durante il rettorato di Paolo Comanducci. Nel 2022 è stato nominato direttore scientifico del partenariato esteso di Neuroscienze e Neurofarmacologia finanziato nell'ambito del Pnrr di cui l'Università di Genova è l'ente capofila Di recente è stato intervistato per Telenord, nel corso di una puntata di Radar, da Massimiliano Lussana (qui).

Congratulazioni del presidente Balleari - "Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al professor Antonio Uccelli per la sua elezione a Rettore dell'Università degli Studi di Genova. A lui va l'augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà proseguire e consolidare il percorso di crescita e prestigio portato avanti in questi anni dal professor Federico Delfino. L'Università di Genova rappresenta un presidio fondamentale di sapere, formazione e innovazione per il nostro territorio: custodirne i valori e le radici, mantenendo al tempo stesso uno sguardo aperto al futuro, sarà la chiave per affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari.

Congratulazioni della sindaca Salis - "Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni e i più calorosi auguri di buon lavoro al professor Antonio Uccelli per la sua elezione alla guida dell'Università di Genova". Lo afferma, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis, appreso l'esito delle votazioni per l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli studi di Genova. "Sono certa che tra l'amministrazione comunale e il nuovo Rettore si svilupperà una collaborazione proficua e sinergica – aggiunge la sindaca – Il nostro obiettivo condiviso sarà quello di unire le forze per far crescere ulteriormente l'Ateneo e il territorio, lavorando insieme per dare forma a una Genova che sappia ascoltare le nuove generazioni e che sappia confermarsi, giorno dopo giorno, come una città sempre più aperta, dinamica e a misura di universitari". Un sentito ringraziamento – conclude Salis – va al Rettore uscente, Federico Delfino, per l'impegno profuso in questi anni. Rivolgo infine un sincero ringraziamento a tutte le altre candidate e a tutti gli altri candidati, che hanno contribuito a un confronto stimolante per il futuro della comunità accademica e della nostra città»

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