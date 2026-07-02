Genova Sampierdarena: la sindaca Salis visita il cantiere di Forte Belvedere, sopralluogo al campo Morgavi

Visita istituzionale oggi a Forte Belvedere, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell'area che ospita il campo Morgavi di Sampierdarena.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell'intervento, soffermandosi a osservare da vicino il cantiere e incontrando i presenti. Durante la visita ha espresso apprezzamento per la bellezza e il valore dell'area, rivolgendo parole di incoraggiamento e disponibilità a chi era presente.

Ad accompagnare la prima cittadina, ricevuta dal presidente della Sampierdarenese Roberto Pittaluga, c'erano il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il capo di gabinetto del Comune ed ex giocatore dei Lupi Marco Speciale e il funzionario responsabile dell'Unità Territoriale Valpolcevera Roberto Barbazza.

Il sopralluogo ha rappresentato un'occasione per fare il punto sull'avanzamento dei lavori in un impianto sportivo considerato un punto di riferimento per il territorio di Sampierdarena, con l'obiettivo di restituire alla comunità uno spazio rinnovato e pienamente fruibile.

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