Salis: "Accordo per assunzione di 23 agenti a tempo indeterminato e 300.000 euro per contratti a tempo determinato"

A margine della giunta itinerante che si è svolta nel municipio Centro Ovest, la sindaca di Genova Silvia Salis ha toccato vari temi. Tra i principali quello legato alla sicurezza, con l'assunzione di nuovi agenti, e la vertenza in via di soluzione con i dipendenti comunali. Buone notizie anche per quel che concerne la posa in opera dei pannelli fonoassorbenti in Lungomare Canepa.

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