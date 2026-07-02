Genova Novotel, reintegrate le lavoratrici licenziate dopo lo sciopero. Filcams Cgil: "Prima vittoria, ora vigileremo sul pagamento degli arretrati"

Si è conclusa con il rientro al lavoro delle venti addette alle pulizie licenziate dopo uno sciopero la vertenza sindacale che negli ultimi mesi ha coinvolto un'azienda in appalto presso il Novotel di Genova.

A renderlo noto è la Filcams Cgil Genova, che definisce il reintegro delle lavoratrici un primo importante risultato dopo mesi di mobilitazioni, scioperi e azioni legali. Le dipendenti erano state licenziate nell'autunno scorso per aver aderito a una protesta sindacale.

"Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era quello di far tornare in azienda tutte le lavoratrici licenziate perché avevano scioperato. Ora il nostro compito sarà vigilare affinché vengano corrisposti tutti gli arretrati e quanto dovuto fino a oggi", ha dichiarato il segretario generale della Filcams Cgil Genova, Nicola Poli.

Le lavoratrici sono rientrate in servizio il 1° luglio. Per il sindacato si tratta di un esito positivo, pur con il rammarico per i tempi della vicenda. "Nonostante tutti i giudici ci abbiano dato ragione, sono dovuti passare otto mesi per arrivare a questo risultato", ha concluso Poli.

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