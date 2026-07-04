Congresso regionale di Forza Italia: Carlo Bagnasco confermato segretario

Carlo Bagnasco è stato confermato per acclamazione segretario regionale di Forza Italia durante il congresso regionale in corso all'Hotel Bristol di Genova. Alla giornata hanno preso parte il vicesegretario nazionale, l'onorevole Alberto Cirio, l'eurodeputata Letizia Moratti e il sindaco di Imperia Claudio Scajola. Presenti anche i consiglieri regionali Chiara Cerri, Angelo Vaccarezza e Marco Scajola, assessore della giunta Bucci, oltre all'assessore Claudia Morich e al consigliere comunale Mario Mascia. Tra gli ospiti anche l'onorevole Ilaria Cavo di Noi Moderati e il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari di Fratelli d'Italia.

"La parola d'ordine è unità e condivisione", ha detto Bagnasco, che ha voluto ringraziare i colleghi di partito "per un gioco di squadra importante". Il segretario riconfermato ha ricordato di essere stato nominato per la prima volta da Silvio Berlusconi, "che confesso mi manca tantissimo", sottolineando il percorso di crescita del partito: dopo aver ereditato una Forza Italia "leggermente in difficoltà, rappresentata solamente da un consigliere oggi in Liguria è di nuovo parte centrale di un progetto politico e questo mi rende molto orgoglioso". Quindi ha aggiunto: "siamo a tre consiglieri di maggioranza e due assessori. Forza Italia è cambiata e ora abbiamo una Forza Italia 2.0 con le politiche quale prossimo obiettivo".

Nel corso del congresso è intervenuto anche Marco Scajola: "Daremo vita a una grande attività sul territorio per dare voce agli amministratori, per dare voce a chi ha legami col territorio e deve rappresentarci all'interno del partito - ha aggiunto Marco Scajola-. Un partito che sia dinamico, non un partito autoreferenziale, non un partito legato, ma un partito sciolto, libero e che abbia coraggio e forza per ascoltare i territori e per essere operativo con i territori".

Ha quindi preso la parola il consigliere comunale Mario Mascia: "Stiamo facendo un lavoro silenzioso ma molto operoso sul territorio - ha detto Mascia-. Stiamo attraendo molti consiglieri municipali che senza fare troppi clamori sono entrati nel partito e stiamo traendo soprattutto energie nuove. Siamo un partito che all'interno del centro-destra ha un ruolo storico fondamentale perché i valori nostri di riferimento sono quelli cristiani, liberali, riformisti, garantisti, europeisti e sulla base di questi valori noi continuiamo la nostra azione".

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