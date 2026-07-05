Sestri Ponente, tensione tra Anpi e comitati civici sulle iniziative per la sicurezza: due appuntamenti nella stessa sera

A Sestri Ponente cresce la tensione politica e sociale in vista di due iniziative previste nella stessa serata, ma con impostazioni e letture profondamente diverse del tema della sicurezza urbana.

Da una parte l’Anpi genovese, che attraverso il presidente Massimo Bisca ha annunciato un presidio in piazza Baracca alle 21. L’iniziativa nasce come risposta alla “camminata civica” organizzata poco prima, alle 20.45, lungo via Sestri da alcuni gruppi nati sui social, tra cui Genova Insicura e l’Unione dei Comitati di Quartiere Genovesi. Per l’associazione partigiana si tratta di una presenza simbolica e politica, legata alla memoria storica del luogo e alla necessità di ribadire i valori dell’antifascismo in un contesto che viene letto come segnato da forti contrapposizioni.

Secondo l’Anpi, Piazza Baracca rappresenta infatti un punto identitario della memoria della Resistenza e l'organizzazione di un presidio vuole essere un segnale contro quella che viene definita una “memoria corta” rispetto alla storia del territorio. L’iniziativa si inserisce in un clima cittadino già acceso da settimane, tra posizioni divergenti sulla gestione del tema sicurezza e sulle modalità con cui affrontarlo.

Dall’altra parte, i promotori della camminata civica rivendicano il carattere apartitico e inclusivo della manifestazione, pensata – spiegano – come un momento di aggregazione tra cittadini, famiglie, lavoratori e residenti preoccupati per il tema della sicurezza nei quartieri. I comitati respingono ogni accusa di strumentalizzazione politica e sottolineano di aver chiesto ai partecipanti di evitare simboli di partito o appartenenza ideologica.

Gli organizzatori criticano inoltre la scelta di rispondere a una “semplice camminata civica” con una mobilitazione contrapposta, ritenendo che la sicurezza debba essere affrontata come tema comune e non come terreno di scontro politico. Nella loro posizione, viene ribadito l’appello al rispetto reciproco e al mantenimento di un clima pacifico, con la volontà di proseguire nel percorso di partecipazione civica e confronto sul territorio.

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