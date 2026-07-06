Regioni, Marco Bucci 16° nella classifica dei presidenti in un sondaggio del Sole 24 Ore
di R.P.
L'indice di consenso è pari al 45%, in calo rispetto al risultato ottenuto al momento dell’elezione
Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci si colloca al 16° posto su 18 nella Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, la classifica annuale sul gradimento dei presidenti di Regione realizzata da Noto Sondaggi.
Secondo i dati pubblicati dal quotidiano economico, il governatore ligure registra un indice di consenso pari al 45%, in calo rispetto al risultato ottenuto al momento dell’elezione. Un dato che lo posiziona nella parte bassa della graduatoria nazionale, davanti soltanto ad altri due presidenti di Regione.
La Governance Poll, elaborata ogni anno su un campione di cittadini delle diverse regioni italiane, misura il livello di approvazione dell’operato dei governatori in carica, offrendo una fotografia del consenso politico e amministrativo sul territorio.
Nel caso della Liguria, il risultato evidenzia una fase di difficoltà sul piano del gradimento, in un contesto nazionale in cui diversi presidenti mantengono invece livelli di consenso più elevati o stabili rispetto al momento dell’insediamento.
Il dato del 45% rappresenta dunque un arretramento rispetto all’“effetto elezione”, che solitamente tende a garantire ai nuovi presidenti un livello iniziale di fiducia più alto.
La classifica del Sole 24 Ore viene considerata uno dei principali indicatori del rapporto tra amministratori regionali e cittadini, pur non avendo valore elettorale diretto, ma fotografando il sentiment dell’opinione pubblica sull’azione di governo regionale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie