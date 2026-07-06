Partenariato pubblico-privato, Bucci: "Modello strategico per infrastrutture e sanità"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alle Infrastrutture e all'Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone sono intervenuti oggi all'Opera Pubblica Forum – Costruire il pubblico, l'evento nazionale dedicato al partenariato pubblico-privato e alle nuove alleanze per la sanità italiana, ospitato all'Ex Aurum di Pescara. Nel corso del panel dedicato a "Il partenariato per una nuova stagione infrastrutturale: Liguria e Calabria due esempi virtuosi", il presidente e l'assessore hanno illustrato l'esperienza della Liguria, soffermandosi sul ruolo strategico della collaborazione tra pubblico e privato per accelerare la realizzazione di opere fondamentali per il territorio.



"Io credo molto nel partenariato pubblico-privato – dichiara il presidente Bucci –. È giusto che la finanza privata contribuisca alla realizzazione di opere pubbliche che generano sviluppo economico, occupazione e benefici concreti per i cittadini. È un modello da seguire e anche la storia lo dimostra: già Roosevelt con il New Deal aveva fatto molti investimenti pubblici che hanno creato un volano straordinario, quando un dollaro di investimenti pubblici corrispondeva anche a 3/4 dollari di investimenti privati. Negli ultimi tempi, purtroppo, sul piano europeo ci sono state alcune frenate dal punto di vista normativo. Noi, invece, stiamo lavorando per sostenere e valorizzare il partenariato, soprattutto nei settori delle infrastrutture e della sanità. In Liguria stiamo realizzando il nuovo ospedale Felettino della Spezia insieme all'azienda Guerrato, che sta lavorando con grande professionalità, rispettando i tempi previsti. A questo si aggiungono altri quattro ospedali che saranno realizzati attraverso il partenariato pubblico-privato, oltre a un sesto ospedale finanziato con circa 300 milioni di euro di risorse pubbliche. Parliamo quindi di sei nuovi ospedali per la Liguria: un investimento di grande valore che rafforzerà il nostro sistema sanitario, un risultato importante per tutto il territorio".



"Alla Spezia il partenariato pubblico-privato ci sta permettendo di costruire il nuovo ospedale Felettino - commenta l'assessore Giampedrone - e ringrazio l'azienda Guerrato per tutto l'impegno e la professionalità che sta dimostrando. Vincere quarant'anni di diffidenza non è semplice ma vedere quell'edificio che prende forma, giorno dopo giorno, sotto gli occhi dei cittadini, è la risposta migliore. Certamente il dibattito che anticipa la costruzione di un'opera in partenariato pubblico-privato non ha aiutato: sostenere, come fanno le forze politiche di minoranza, che si va a privatizzare l'ospedale è una falsità. La gestione sanitaria resta pubblica, mentre molti servizi interni vengono già oggi affidati, attraverso procedure di gara, a operatori privati anche negli ospedali realizzati interamente con risorse pubbliche.

Il Felettino per noi è un banco di prova fondamentale. Il risultato che stiamo ottenendo alla Spezia deve diventare un esempio capace di generare fiducia anche negli altri territori della Liguria, dove realizzeremo altri quattro nuovi ospedali attraverso il partenariato pubblico-privato. L'obiettivo è dimostrare con i fatti che questo modello può consentire di costruire infrastrutture moderne in tempi certi, migliorando i servizi offerti ai cittadini".

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