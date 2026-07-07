Filt Cgil Liguria: Andrea Gamba eletto segretario generale

Andrea Gamba è il nuovo segretario generale della Filt Cgil Liguria. Succede a Laura Andrei, nominata a un incarico nazionale nella categoria dei trasporti. L'elezione è avvenuta durante l'assemblea generale del sindacato alla Camera del Lavoro di Genova.

Nato nel 1971, Gamba ha iniziato il suo percorso professionale in Amt Genova nel 1997. Dal 2004 è stato delegato della Filt Cgil e, negli anni successivi, ha ricoperto incarichi nella segreteria provinciale e regionale, diventando anche responsabile nazionale del trasporto pubblico locale.

Tra le priorità del nuovo segretario figurano il rinnovo dei contratti del settore trasporti e la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori, con particolare attenzione alle esigenze dei territori liguri.

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