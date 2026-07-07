Genova, spostata la sede del comizio di Roberto Vannacci

Futuro Nazionale ha comunicato che il comizio di Roberto Vannacci, previsto per sabato 11 luglio a Genova, si terrà alle ore 17.30 in Piazza Leopardi, e non più in Via Cesarea come inizialmente previsto.

La modifica del luogo dell’evento è stata concordata con la Questura di Genova, con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni per la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e del regolare svolgimento della manifestazione.

Futuro Nazionale rivolge un invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante appuntamento pubblico, nel segno dei valori della democrazia, della libertà di espressione, del rispetto reciproco e della legalità, principi fondamentali su cui si fonda il nostro Paese.

L’incontro sarà un’occasione di confronto pubblico e di partecipazione civile, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche.

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