Camera Penale Ligure, rinnovato il Consiglio Direttivo: Nicola Scodnik eletto presidente per il biennio 2026-2028

La Camera Penale Regionale Ligure "Ernesto Monteverde", aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane, ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028. Le elezioni si sono svolte nella giornata dell'8 luglio e hanno registrato un'ampia partecipazione degli iscritti, con numerosi avvocati che hanno presentato la propria candidatura al Consiglio Direttivo.

Al termine delle operazioni di voto sono stati eletti gli undici componenti del nuovo Consiglio: Nicola Scodnik, Paolo Bonanni, Giulia Polese, Ruggero Navarra, Marco De Benedictis, Emanuele Olcese, Giorgio Franchini, Luca Ciurlo, Salvatore Bottiglieri, Serena Stagnaro e Alessia Sanna.

Subito dopo la proclamazione degli eletti, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per l'assegnazione delle cariche istituzionali. Per acclamazione è stato nominato presidente l'avvocato Nicola Scodnik, che guiderà l'associazione nei prossimi due anni.

Completano il nuovo assetto dell'organismo dirigente l'avvocato Emanuele Olcese, eletto segretario, e l'avvocato Marco De Benedictis, che ricoprirà l'incarico di tesoriere.

La Camera Penale Regionale Ligure "Ernesto Monteverde" rappresenta gli avvocati penalisti della Liguria e aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane, promuovendo la tutela del diritto di difesa, il confronto sui temi della giustizia penale e l'aggiornamento professionale degli iscritti. Con il rinnovo degli organi direttivi si apre ora il nuovo mandato che accompagnerà l'associazione fino al 2028.

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