Genova: 'Passeggiate per la sicurezza', all'orizzonte nuove iniziative pubbliche

Futuro Nazionale guarda ai prossimi mesi e annuncia una nuova iniziativa sul territorio genovese: le “passeggiate per la sicurezza”, in programma nelle prossime settimane, e una nuova presenza del leader Roberto Vannacci in città dopo l’estate.

Ad annunciarlo è Francesco Maresca, capogruppo di Futuro Nazionale in Consiglio comunale a Genova, all’indomani del comizio dell’ex generale, svoltosi ad Albaro in un contesto di forte attenzione e misure di sicurezza.

Secondo Maresca, l’iniziativa avrebbe rappresentato un momento di partecipazione significativa: «Oltre mille persone sono scese in piazza a Genova per il generale Vannacci, abbiamo infranto un muro. A Genova la vera destra siamo noi».

Il consigliere comunale ha poi commentato le difficoltà organizzative affrontate prima dell’appuntamento: «Hanno provato a fermarci in tutti i modi, con gruppi di sinistra che hanno chiesto lo spostamento della piazza per impedirci di parlare, e anche con alcune prese di posizione politiche sulla scelta del luogo del comizio».

Nonostante le polemiche, ha aggiunto Maresca, la manifestazione si è svolta con una partecipazione numerosa: «Ad Albaro oltre mille persone si sono ritrovate in piazza, hanno cantato l’inno d’Italia e accolto con un lungo applauso il generale Vannacci».

Le prossime “passeggiate per la sicurezza” rappresentano, nelle intenzioni del movimento, un modo per mantenere alta l’attenzione sui temi della sicurezza urbana e rafforzare la presenza politica del gruppo sul territorio genovese.

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