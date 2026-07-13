On. Pozzolo a Telenord: "La garanzia di cambiamento ha un nome e cognome: Roberto Vannacci"

Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, intervenuto ai microfoni di Telenord, ha sottolineato le peculiarità di questo partito rispetto agli altri di centrodestra e ha evidenziato i motivi per cui il cambiamento potrebbe dipendere proprio da questa neonata forza politica. Dopo aver assicurato che non sarebbe a rischio l'adesione ai trattati internazionali, Pozzolo ha ribadito che la collocazione naturale di F.N. sarebbe all'interno della coalizione di centrodestra, nonostante diverse ritrosie da parte di ipotetici alleati. Un passaggio anche sul tema della remigrazione, considerato già applicato da altri Paesi.

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