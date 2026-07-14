Genova, fondata la "Casa della Costituzione": incontri nelle scuole e iniziative per promuovere i valori della Carta

Dall'esperienza del Comitato per il No al referendum in Liguria nasce la Casa della Costituzione, una nuova associazione che si propone di promuovere i principi costituzionali, la cultura della legalità e una corretta informazione sul funzionamento della giustizia.

A fondarla sono una trentina di componenti dell'ormai sciolto comitato, tra cui magistrati in servizio e in pensione, avvocati e insegnanti, con l'obiettivo di proseguire il lavoro di divulgazione svolto durante la campagna referendaria nelle scuole e nei quartieri.

«Abbiamo riscontrato un forte interesse da parte dei cittadini, soprattutto dei più giovani, sui temi della Costituzione e della sua applicazione concreta – spiega la presidente pro tempore, la magistrata in pensione Alessandra Galli –. Diversi insegnanti ci hanno chiesto di continuare gli incontri nelle scuole per spiegare, con un linguaggio chiaro, come funziona il sistema della giustizia».

Sebbene l'associazione non abbia ancora una sede, sono già in cantiere numerose iniziative. Tra queste, percorsi dedicati alla giustizia minorile, al sistema carcerario e alle misure alternative alla detenzione, oltre a momenti di confronto aperti a proposte provenienti da associazioni e collettivi.

L'obiettivo dichiarato è quello di diventare un punto di riferimento sul territorio, un "hub costituzionale" capace di raccogliere domande e offrire risposte fondate sui principi della Carta.

Sono inoltre in fase di organizzazione eventi e dibattiti in tutta la Liguria, con iniziative che si estenderanno fino a Massa. Tra gli appuntamenti già annunciati figurano una rassegna cinematografica a Savona e un incontro alla Spezia dedicato agli ottant'anni del voto alle donne.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.