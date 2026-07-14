Nessy Guerra: da Consiglio regionale Liguria voto unanime, riportarla a casa

Approvato dal consiglio regionale della Liguria all'unanimità un ordine del giorno, presentato da Enrico Ioculano del Pd ma firmato da tutti i gruppi, che impegna la giunta regionale della Liguria ad "attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per sostenere ogni iniziativa utile alla tutela della cittadina italiana, originaria di Sanremo, condannata in Egitto a sei mesi di reclusione per adulterio e della figlia di tre anni e a sollecitare il Governo italiano e il Ministero degli Affari Esteri ad adottare azioni diplomatiche necessarie al rientro in Italia di entrambe".

Il caso riguarda la cittadina sanremese Nessy Guerra e la figlia di 3 anni Aisha bloccate al Cairo ormai da tre anni dopo la condanna per adulterio subita dalla donna, un reato che in Italia non esiste più dal 1968.

Da parte della giunta è arrivato parere favorevole attraverso le parole della vicepresidente regionale nonché assessore alle pari opportunità e tutela e valorizzazione dell'infanzia Simona Ferro che ha voluto ricordare le iniziative già avviate dal Ministero degli esteri presso le autorità egiziane e ha assicurato l'impegno del governo in un lungo lavoro diplomatico.

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