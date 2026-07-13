Salis replica a Vannacci: "Sul taser dice cose false per attirare l'attenzione, mio figlio di due anni usa la stessa tecnica"

La sindaca di Genova Silvia Salis risponde alle accuse lanciate dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e respinge con decisione le sue affermazioni sul tema della sicurezza, accusandolo di diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà.

Nel mirino della prima cittadina finiscono in particolare le dichiarazioni del generale sul presunto stop all’utilizzo del taser da parte della Polizia Locale. “A Genova non c’è mai stata nessuna sperimentazione del taser di nessun tipo, non è mai passato alcun regolamento in Consiglio comunale. La destra non era riuscita a farlo”, afferma Salis, definendo quindi “false” le accuse mosse da Vannacci.

La sindaca sottolinea come replicare continuamente a questo tipo di dichiarazioni rischi di diventare un esercizio sterile. “Contrastare le falsità è anche un lavoro che stanca”, osserva, ribadendo però la volontà dell’amministrazione di proseguire nel proprio percorso “senza annunci, proclami o esternazioni spot per attirare l’attenzione”.

Secondo Salis, quello adottato dal leader di Futuro Nazionale sarebbe un preciso schema comunicativo. “Il meccanismo è un po’ questo: la sparo sempre più alta per attirare sempre di più l’attenzione. Ho un figlio di due anni che più o meno utilizza la stessa tecnica: quando vuole la mia attenzione prende qualcosa e lo butta per terra. Se non gliela dai subito, ne fa una un po’ più grossa”.

“La discussione pubblica si abbassa di livello quando si cercano attenzioni diffondendo notizie false”, conclude la sindaca. “Questo noi non lo vogliamo fare”, ribadendo la volontà dell’amministrazione di concentrarsi sull’azione di governo della città piuttosto che sullo scontro politico.

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