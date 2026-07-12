Da 30 anni scelgono Alassio per le vacanze: il Comune premia una famiglia svizzera

Trent'anni di vacanze sempre ad Alassio. Un legame speciale che il Comune ha voluto celebrare con un riconoscimento ufficiale alla famiglia svizzera Rudaz, originaria di Chalais, nel Canton Vallese, che da tre decenni consecutivi sceglie la "Città del Muretto" come meta delle proprie ferie.

Il sindaco Marco Melgrati ha accolto a Palazzo Comunale Stéphane e Jacqueline Rudaz insieme alla figlia Johanna Stucky-Rudaz e al marito Maël Stucky, che condivide la tradizione di famiglia e l'affetto per la località del Ponente ligure.

Nel corso dell'incontro, il primo cittadino ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale del Comune e alcuni volumi dedicati ad Alassio, come segno di gratitudine per la fedeltà dimostrata nel corso degli anni e per il profondo rapporto di amicizia costruito con la città.

Un gesto simbolico che testimonia l'importanza del turismo fidelizzato per Alassio, capace di conquistare generazioni di visitatori e di trasformare una semplice vacanza in una tradizione che dura da trent'anni.

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