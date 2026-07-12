Liguria: caldo record e incendi, cresce l'allerta, rischio elevato nei prossimi giorni

L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia mantiene alta l'attenzione anche in Liguria, dove le temperature elevate e la siccità aumentano il rischio di incendi boschivi. Mentre Piemonte e Sardegna fanno i conti con vasti roghi e gravi danni ambientali, anche sul territorio ligure la situazione resta sotto stretta osservazione.

Secondo le previsioni, l'anticiclone africano continuerà a dominare il Mediterraneo almeno fino al 22 luglio, con valori ben oltre le medie stagionali. Il picco del caldo è atteso a metà della prossima settimana, quando in diverse aree del Paese si potranno superare i 40 gradi.

Le condizioni meteo favoriscono l'innesco e la propagazione degli incendi, soprattutto nelle zone boschive e collinari già rese vulnerabili dalla prolungata assenza di precipitazioni. Per questo motivo le autorità invitano alla massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare focolai.

Nel frattempo il Nord Italia si prepara anche a possibili fenomeni estremi. Il forte riscaldamento dell'atmosfera e del mare potrebbe infatti alimentare temporali intensi con raffiche di vento e grandinate, anche se la Liguria, almeno nelle prossime ore, resterà ai margini delle allerte più significative diramate dalla Protezione civile.

L'emergenza climatica continua a produrre effetti su tutto il Paese, con ripercussioni sulle risorse idriche e sull'agricoltura. Nel bacino del Po cresce la preoccupazione per la disponibilità d'acqua, mentre nelle campagne il caldo sta già incidendo sulle produzioni agricole e sugli allevamenti.

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