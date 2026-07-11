Genova, ancora bollino giallo per caldo fino a lunedì

Il caldo continua a interessare Genova e, per i prossimi tre giorni, resta alta l'attenzione. Il Ministero della Salute ha infatti confermato un'allerta di livello 1 (bollino giallo) per le giornate di sabato 11 luglio, domenica 12 luglio e lunedì 13 luglio, mentre la Protezione Civile segnala il permanere di un elevato rischio di incendi boschivi, invitando la popolazione ad adottare comportamenti prudenti.

Il bollino giallo rappresenta una fase di preallerta, indicando condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di un'ondata di calore più intensa. La situazione richiede particolare attenzione soprattutto per le persone più esposte agli effetti delle alte temperature, tra cui anziani, bambini e cittadini affetti da patologie croniche.

Per ridurre i rischi legati al caldo, la Protezione Civile del Comune di Genova consiglia di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, indicativamente tra le 11 e le 18, limitando l'esposizione diretta al sole. È inoltre raccomandato idratare frequentemente l'organismo, consumare pasti leggeri ed evitare bevande alcoliche, gassate o eccessivamente fredde.

Per sostenere la popolazione durante il periodo estivo, il Comune ha attivato il Piano Estate 2026 e il progetto "Estate Sicura", che prevedono interventi specifici dedicati soprattutto agli anziani e alle persone fragili. Tra le iniziative figurano il rafforzamento del monitoraggio sociale attraverso COLIVINGenova, il potenziamento del servizio dei Custodi Sociali, la telecompagnia, il monitoraggio telefonico, il trasporto sociale e gli interventi di assistenza a domicilio.

Restano inoltre disponibili i cosiddetti "rifugi freschi", ovvero biblioteche, musei, sedi pubbliche e attività commerciali che partecipano al progetto "Oasi in città", dove è possibile trovare ambienti climatizzati durante le ore più calde. Il Comune ha inoltre predisposto una mappatura dei punti acqua, delle aree verdi e dei corridoi climatici presenti sul territorio cittadino.

Tra le novità introdotte dal Piano Estate 2026 rientrano anche i soggiorni estivi destinati agli anziani residenti, promossi in collaborazione con AUSER Liguria e AUSER Genova, oltre alle agevolazioni sul trasporto pubblico per gli over 70 e alle attività ricreative e di prevenzione organizzate nei centri sociali municipali.

Anche diverse piscine comunali partecipano alle misure anti-caldo, garantendo ingressi gratuiti o tariffe agevolate durante i giorni di allerta. Le strutture di Sestri Ponente, Lago Figoi, Rivarolo, Pontedecimo, Casella e Sciorba offriranno l'accesso gratuito in specifiche fasce orarie, mentre altri impianti applicheranno sconti e convenzioni dedicate.

Per ricevere informazioni sui servizi sociali è disponibile il numero verde 800 595235, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Per le emergenze sociali non sanitarie è invece possibile contattare il Pronto Intervento Sociale attraverso la Centrale Operativa Comunale al numero 010 5570. Sul portale del Comune di Genova, nella sezione dedicata a "Estate Sicura", è consultabile anche l'elenco aggiornato dei rifugi freschi, con gli orari di apertura di biblioteche, musei e altri spazi climatizzati accessibili ai cittadini.

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