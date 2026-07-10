Pres. Frulio (Ponente): "Necessario un tavolo interforze a cui partecipino anche i servizi sociali"

Il presidente del municipio Ponente Matteo Frulio, intervistato da Telenord, rivela di aver chiesto in prefettura l'aumento delle forze dell'ordine sul territorio, diminuite rispetto a qualche anno fa. La Polizia Locale, nel fine settimana, ha implementato il proprio numero grazie ad altri distretti. Tra le richieste, l'istituzione di un tavolo interforze tra le varie forze dell'ordine e il comparto dei servizi sociali. Il presidente entra nel dettaglio delle zone da attenzionare maggiormente e le tipologie di reati maggiormente registrate.

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