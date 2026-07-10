Caldo africano in Liguria, nuova ondata in arrivo: afa in aumento e notti tropicali

Dopo una breve pausa nel fine settimana, anche la Liguria si prepara a fare i conti con una nuova e più intensa ondata di caldo africano. Da lunedì l'anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi su tutta l'Italia, riportando condizioni di tempo stabile e un sensibile aumento delle temperature. Se nell'entroterra del Centro-Sud si potranno superare i 40 gradi, in Liguria il problema principale sarà l'afa, destinata a rendere il caldo particolarmente opprimente, soprattutto lungo la costa e nei principali centri urbani.

Prima del ritorno del grande caldo è previsto un temporaneo cedimento dell'alta pressione. Tra sabato e domenica anche la Liguria potrebbe essere interessata dal passaggio di alcuni temporali, più probabili nelle aree interne e sui rilievi, con la possibilità di fenomeni localmente intensi accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

La tregua sarà però di breve durata. Già dall'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano tornerà a espandersi sul Mediterraneo, riportando giornate soleggiate e un progressivo aumento delle temperature.

Sulla Liguria i valori massimi difficilmente raggiungeranno gli estremi previsti per il Sud e le Isole, grazie all'influenza del mare, ma l'umidità elevata farà aumentare sensibilmente la temperatura percepita. Nelle città costiere, come Genova, Savona, Imperia e La Spezia, il caldo potrà risultare particolarmente pesante proprio a causa dell'afa, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Sono attese anche le cosiddette "notti tropicali", con temperature che lungo la fascia costiera potrebbero non scendere sotto i 24-25 gradi. Una situazione che renderà difficile il raffrescamento degli ambienti e aumenterà il disagio, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

Secondo gli esperti, il vero elemento critico non sarà soltanto il picco delle temperature, ma la loro persistenza durante gran parte della giornata. Il caldo, infatti, resterà intenso per molte ore consecutive, con un elevato disagio bioclimatico dovuto alla combinazione tra temperature elevate e umidità.

L'ondata di calore si inserisce in un contesto più ampio che sta interessando gran parte dell'Europa occidentale. Francia e Spagna continuano a registrare temperature eccezionalmente elevate, favorite dalla presenza di un anticiclone persistente alimentato da masse d'aria roventi provenienti dal Nord Africa. Uno scenario che, secondo i meteorologi, è reso ancora più intenso dagli effetti del cambiamento climatico.

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