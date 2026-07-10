Vernazzola, nasce la spiaggia inclusiva del Municipio Levante: mare accessibile per tutti

Una spiaggia pensata per essere davvero accessibile a tutti. Il Municipio Levante apre la nuova spiaggia inclusiva di Vernazzola, un progetto dedicato all’accessibilità e alla possibilità per ogni persona di vivere il mare senza barriere.





Dell’iniziativa parla a Telenord, in collegamento con Liguria Live, Annalisa Somaglia, consigliera del Municipio Levante, che illustra il valore di un intervento volto a rendere uno degli angoli più amati del litorale genovese sempre più accogliente e fruibile.





La nuova area rappresenta un passo avanti nel percorso di inclusione promosso dal Municipio, con l’obiettivo di garantire a cittadini e visitatori la possibilità di godere della spiaggia e del mare in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.





“Una spiaggia inclusiva significa offrire un’opportunità concreta di partecipazione e socialità – sottolinea Somaglia – perché il diritto al mare deve essere un diritto di tutti”.





L’apertura della spiaggia di Vernazzola si inserisce in un percorso più ampio dedicato al superamento delle barriere fisiche e alla valorizzazione degli spazi pubblici, trasformando il litorale in un luogo sempre più vicino alle esigenze di tutta la comunità.

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