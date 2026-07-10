Cons. Lo Giacco (Centro Est): "Il modello Bari potrebbe aiutare a fronteggiare il problema dello spaccio"

Il consigliere del municipio Centro Est Lino Lo Giacco, intervistato da Telenord, sottolinea la necessità di un cambio di passo in tema di sicurezza. Proposto un aumento di telecamere, che il consiglio tuttavia ha respinto. L'esponente di Fratelli d'Italia rimarca l'importanza di affidarsi alle forze dell'ordine, e di non concentrarsi esclusivamente sul centro storico trascurando altri ambiti. In merito al tema dei minori non accompagnati, chiesto un maggior collegamento tra municipio e comune, mentre per quel che riguarda la lotta allo spaccio, suggerito di ripercorrere il "modello Bari".

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