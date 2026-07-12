Liguria nella morsa della terza ondata di caldo: temperature in aumento, possibile tregua dal 18 luglio

La terza ondata di caldo dell’estate sta per investire l’Italia e anche la Liguria sarà interessata dalla nuova espansione dell’anticiclone subtropicale africano, con giornate caratterizzate da sole prevalente, temperature in aumento e valori superiori alla media stagionale.

La fase più intensa è attesa tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, quando masse d’aria molto calda provenienti dal Sahara raggiungeranno gran parte della Penisola. In Liguria il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, mentre lungo la costa il mare potrà attenuare in parte gli effetti dell’afa, senza però evitare condizioni di disagio per l’elevata umidità.

L’ondata di calore porterà temperature elevate anche al Nord e sull’arco alpino, con un ulteriore innalzamento dello zero termico. Gli esperti segnalano inoltre come questa estate sia caratterizzata da fenomeni estremi e persistenti, in linea con le temperature eccezionalmente alte registrate a livello europeo nel mese di giugno.

Il tempo resterà stabile e soleggiato per gran parte della settimana, con cieli sereni e caldo intenso anche sulla Liguria. La possibile svolta potrebbe arrivare attorno al 18 luglio, quando una perturbazione in discesa dal Nord Europa potrebbe interessare le regioni settentrionali portando un calo delle temperature e nuovi temporali.

Il passaggio instabile, tuttavia, potrebbe essere accompagnato da fenomeni localmente intensi, come grandinate e forti rovesci, favoriti dal grande accumulo di calore presente nei bassi strati dell’atmosfera dopo giorni di temperature elevate.

Nel frattempo, anche sulla Liguria è previsto un progressivo aumento del caldo tra lunedì e martedì, con condizioni generalmente stabili e soleggiate e una nuova fase di piena estate.

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