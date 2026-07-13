Pegli, una raccolta firme per chiedere più sicurezza

Il commerciante di Pegli Antonio Cicala, si è reso protagonista di una raccolta firme per chiedere maggior sicurezza nel quartiere. Tanti i residenti che hanno aderito, ben 2661 in una settimana, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito. Ai microfoni di Telenord, il promotore sottolinea le finalità e le richieste, a partire da un rafforzamento delle forze dell'ordine nelle ore serali. Allo studio anche una mappa delle zone più calde per chiedere l'installazione di nuove telecamere. Tra le conseguenze di queste criticità, la tendenza di molti commercianti di chiudere prima del canonico orario. Un occhio di riguardo anche al lungomare, ai laghetti e a tutte le piazze, punti d'incontro dove spesso le dipendenze hanno terreno fertile.

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