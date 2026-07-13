UlisseFest conquista Genova: oltre 20mila presenze per il debutto della Festa del Viaggio

Un debutto da oltre 20mila presenze e una città trasformata per tre giorni in un punto d'incontro tra culture, racconti e musica. Si è chiusa con un bilancio più che positivo la nona edizione di UlisseFest, la Festa del Viaggio di Lonely Planet, che dal 10 al 12 luglio ha scelto per la prima volta Genova come sede della manifestazione.

La città ha ospitato oltre 150 protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale e 70 appuntamenti tra incontri, workshop, spettacoli, mostre e concerti, confermandosi un palcoscenico ideale per un festival dedicato al viaggio e alla scoperta. Alle tre anteprime con Paolo Giordano, Pablo Trincia e Julian Marley si sono aggiunte le numerose iniziative che hanno animato piazze, palazzi storici e spazi culturali del centro cittadino.

Tra gli ospiti dell'edizione 2026 figuravano, tra gli altri, Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet, Cecilia Sala, Bill de Blasio, Fabio Genovesi, Stefano Mancuso, Erika Fatland, Moni Ovadia e Antonio Spadaro. Grande partecipazione anche ai concerti di Julian Marley, Francesco Gabbani e Negramaro, oltre agli appuntamenti musicali all'alba e ai "Paesaggi Sonori", dedicati alle tradizioni musicali del mondo.

Il successo si è riflesso anche sui canali digitali. L'edizione 2026 ha raggiunto una copertura complessiva di 3,2 milioni di persone, con un incremento del 26,7% rispetto all'anno precedente. Le interazioni sui social sono cresciute del 325%, arrivando a 78.400, mentre le visualizzazioni complessive su Facebook e Instagram hanno superato i 7,3 milioni. Durante il festival sono stati prodotti oltre 80 contenuti, soprattutto video, affiancati dal lavoro di sette content creator che hanno contribuito a raccontare l'evento a una community di oltre 1,6 milioni di follower.

Per il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, la scelta di Genova si è rivelata vincente. «Quando Lonely Planet ha inserito Genova tra le migliori destinazioni del mondo da visitare – ha dichiarato – ha riconosciuto la sua naturale vocazione al viaggio. In questi giorni abbiamo trovato una città curiosa, accogliente e partecipe. Il prossimo anno UlisseFest festeggerà la sua decima edizione e ci piacerebbe celebrarla proprio qui».

Entusiasmo condiviso dall'amministrazione comunale. La sindaca Silvia Salis ha sottolineato come il festival abbia confermato la vocazione internazionale della città: "Genova ha nel suo DNA l'esplorazione e l'incontro tra culture. Il successo di questa prima edizione dimostra la capacità della città di ospitare grandi eventi culturali e rafforza il percorso di valorizzazione turistica intrapreso negli ultimi anni".

Sulla stessa linea anche l'assessore al Turismo Tiziana Beghin, che definisce l'arrivo di UlisseFest "una scommessa vinta", e il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, che evidenzia il coinvolgimento delle botteghe storiche e degli operatori di Genova Gourmet, protagonisti di itinerari e iniziative dedicate ai visitatori.

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