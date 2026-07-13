Caldo africano anche in Liguria: temperature elevate fino al weekend, poi possibile tregua

L'ondata di calore che sta interessando l'Italia coinvolgerà anche la Liguria, dove nei prossimi giorni sono attese temperature elevate e condizioni di forte afa, soprattutto lungo la costa. Secondo gli esperti, questa fase di caldo intenso è destinata a protrarsi fino alla fine della settimana, quando l'arrivo di correnti più fresche da nord-est potrebbe riportare i valori termici su livelli più contenuti.

A differenza delle precedenti ondate di calore, l'attuale anticiclone africano segue una traiettoria più orientale e investe direttamente la penisola. L'aria calda, in risalita dall'Algeria verso nord-est, sta interessando in modo particolare la Sardegna e il versante tirrenico, fascia nella quale rientra anche la Liguria.

"Questa settimana farà molto caldo praticamente ovunque, con la possibile eccezione dell'area alpina", spiega Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Il primo cambiamento è atteso nel fine settimana, quando masse d'aria più fresca raggiungeranno il Nord Italia, favorendo un graduale abbassamento delle temperature che, nei giorni successivi, si estenderà anche al Centro e al Sud.

L'elevato calore accumulato nell'atmosfera potrebbe inoltre favorire fenomeni temporaleschi particolarmente intensi. L'ingresso di aria più fresca sopra gli strati di aria molto calda può infatti innescare temporali violenti, accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e un'intensa attività elettrica.

Per la Liguria questo significa che, dopo diversi giorni di caldo persistente, non si possono escludere episodi di maltempo localmente intenso, soprattutto nelle aree interne e montane. I fulmini, inoltre, potrebbero aumentare il rischio di incendi boschivi, in un periodo in cui la vegetazione risulta particolarmente secca a causa delle alte temperature e della prolungata assenza di precipitazioni.

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