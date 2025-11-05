Valpolcevera, viabilità: il municipio sollecita al Comune interventi urgenti

A Telenord si è discusso delle criticità della viabilità in Valpolcevera: in studio Simone Galdi con Emilio Robotti, assessore comunale alla viabilità, e in collegamento Luca Pandimiglio con Walter San Filippo, assessore alla viabilità del municipio, per analizzare le proposte e gli interventi necessari.

