Valpolcevera, focus sul sottopasso di Brin: disagi, sicurezza e richieste del territorio

In Valpolcevera torna al centro dell’attenzione il tema del sottopasso di Brin, struttura strategica ma da tempo segnata da criticità che incidono sulla quotidianità dei residenti. Nel corso del collegamento, Luca Pandimiglio ha approfondito la situazione insieme a due figure di riferimento del territorio: Rossana Aluigi, vicepresidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa, e Gianni Crivello, già presidente del Municipio Valpolcevera e candidato sindaco nelle prime Comunali vinte da Bucci.





Le problematiche segnalate riguardano soprattutto sicurezza, manutenzione e fruibilità. Il sottopasso, infatti, è spesso teatro di allagamenti, carenze di illuminazione e difficoltà di accesso, condizioni che alimentano il malcontento dei cittadini e sollevano interrogativi sulla gestione e sulla necessità di interventi strutturali.





Durante il confronto, Aluigi ha ribadito l’urgenza di interventi rapidi e concreti per restituire piena agibilità all’area, mentre Crivello ha ripercorso le azioni e le criticità storiche legate alla struttura, sottolineando l’importanza di una pianificazione più efficace.

