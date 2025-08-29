Valle d’Aosta, approvata la legge sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha approvato la Legge 24/2025 sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, recependo le norme nazionali e fissando criteri chiari per installazioni, autorizzazioni e monitoraggi.

Un ruolo diretto – Il consigliere relatore Roberto Rosaire (Uv) ha definito il provvedimento “una tappa fondamentale nell’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 199/2021 e nel successivo decreto ministeriale del 21 giugno 2024”. Secondo Rosaire, la nuova legge riconosce alle Regioni un ruolo diretto nella definizione delle aree utilizzabili e nel governo dei processi autorizzativi.

Le aree idonee – La legge interviene su tre direttrici: individuazione delle superfici idonee, non idonee, ordinarie e vietate; regolazione dei procedimenti amministrativi per installazione, modifica e gestione degli impianti; introduzione di un sistema di monitoraggio e promozione del territorio. Particolare attenzione sarà riservata a superfici antropizzate e a basso impatto.

Obiettivo 2030 – Il provvedimento si pone come strumento strategico della pianificazione regionale in vista del raggiungimento della nuova potenza installata entro il 2030, fissata in 328 Megawatt. Per garantire trasparenza ed efficacia è previsto un tavolo tecnico sulle aree idonee, con il coinvolgimento di enti e portatori di interesse.

Lavoro di squadra – La redazione del testo è il risultato della cooperazione tra l’Assessorato Sviluppo Economico e l’associazione Italia Solare ETS, con il contributo di esperti del settore. La legge, approvata in aula, è stata pubblicata il 8 agosto 2025 nell’Edizione Straordinaria del Bollettino Ufficiale regionale 44/2025.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.