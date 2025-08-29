Valle d’Aosta, approvata la legge sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili
di Simone Galdi
Il Consiglio regionale ha dato via libera al disegno di legge che recepisce le disposizioni nazionali e disciplina l’individuazione delle aree
Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha approvato la Legge 24/2025 sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, recependo le norme nazionali e fissando criteri chiari per installazioni, autorizzazioni e monitoraggi.
Un ruolo diretto – Il consigliere relatore Roberto Rosaire (Uv) ha definito il provvedimento “una tappa fondamentale nell’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 199/2021 e nel successivo decreto ministeriale del 21 giugno 2024”. Secondo Rosaire, la nuova legge riconosce alle Regioni un ruolo diretto nella definizione delle aree utilizzabili e nel governo dei processi autorizzativi.
Le aree idonee – La legge interviene su tre direttrici: individuazione delle superfici idonee, non idonee, ordinarie e vietate; regolazione dei procedimenti amministrativi per installazione, modifica e gestione degli impianti; introduzione di un sistema di monitoraggio e promozione del territorio. Particolare attenzione sarà riservata a superfici antropizzate e a basso impatto.
Obiettivo 2030 – Il provvedimento si pone come strumento strategico della pianificazione regionale in vista del raggiungimento della nuova potenza installata entro il 2030, fissata in 328 Megawatt. Per garantire trasparenza ed efficacia è previsto un tavolo tecnico sulle aree idonee, con il coinvolgimento di enti e portatori di interesse.
Lavoro di squadra – La redazione del testo è il risultato della cooperazione tra l’Assessorato Sviluppo Economico e l’associazione Italia Solare ETS, con il contributo di esperti del settore. La legge, approvata in aula, è stata pubblicata il 8 agosto 2025 nell’Edizione Straordinaria del Bollettino Ufficiale regionale 44/2025.
