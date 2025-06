Valentina Ghio (Pd) entra nella Commissione Antimafia: "Onore e responsabilità, combattere le mafie è difendere la democrazia"

La deputata ligure e vicepresidente del gruppo Partito Democratico alla Camera, Valentina Ghio, è stata nominata componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

"È per me un grande onore e una profonda responsabilità entrare a far parte della Commissione Antimafia", ha dichiarato Ghio attraverso i suoi canali ufficiali. "Affronterò questo incarico con il massimo impegno, consapevole dell’importanza del lavoro di contrasto a ogni forma di criminalità organizzata, per la tutela della legalità e della democrazia del nostro Paese".

L’ex sindaco di Sestri Levante ha ringraziato la capogruppo PD alla Camera, Chiara Braga, e i colleghi di partito per la fiducia accordatale. Un pensiero di riconoscenza è stato rivolto anche all’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha lasciato la Commissione: "Ha portato con sé un patrimonio di competenza ed esperienza, un contributo di grande valore per i lavori della Commissione".

Valentina Ghio ha sottolineato l’importanza della Commissione come strumento parlamentare centrale per comprendere, prevenire e contrastare l’azione delle mafie, ancora oggi una minaccia concreta per la legalità, lo sviluppo e la giustizia sociale in Italia.

