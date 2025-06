Val Venosta: dal 28 giugno al 25 ottobre nuovo servizio di trasporto per persone con bicicletta al seguito

Per le escursioni combinate in treno, autobus e bicicletta lungo la linea ferroviaria della Val Venosta, dal 28 giugno al 25 ottobre 2025 è attivo il servizio di trasporto BikeLiner per persone con bici al seguito. Attualmente il trasporto della bicicletta sulla linea ferroviaria della Val Venosta è limitato; quindi, il BikeLiner offrirà un’alternativa comoda e affidabile per tutti gli amanti delle due ruote.

Il servizio è attivo sulla tratta Merano-Malles con partenza giornaliera dalla stazione di Merano, banchina B nei seguenti orari:

al mattino, alle ore 09:10 e alle ore 10:10;

nel pomeriggio, alle ore 15:10 e alle ore 16:10.

Il bus effettua solo fermate per la discesa alle stazioni di Naturno, Laces, Silandro, Spondigna e Malles. Non è possibile salire alle fermate intermedie.

Nel BikeLiner sono ammesse e trasportabili biciclette tradizionali ed e-bike. Per motivi di sicurezza e di struttura del carrello, il servizio di trasporto non è offerto in caso di bici tandem, cargobike e bici con rimorchio.

Come funziona il servizio BikeLiner e come prenotare un posto

I posti vengono assegnati secondo il seguente ordine:

1. cicliste e ciclisti con prenotazione fino a un massimo di 12 posti a corsa;

2. ciclisti senza prenotazione in caso di posti liberi;

3. viaggiatrici e viaggiatori senza bici solo in caso di disponibilità con pagamento della rispettiva tariffa. Se si vuole avere la sicurezza di partire, conviene prenotare in anticipo il proprio posto e quello per la propria bici. Prenotare è semplice e veloce: le prenotazioni possono essere fatte fino alle ore 18:00 del giorno precedente tramite questo link di prenotazione: prenota ora.

Questa è esclusivamente una prenotazione. Il ticket giornaliero per il trasporto bici può essere aquistato sia tramite l’app altoadigemobilià che alla stazione di Merano alle biglietterie automatiche.

È importante presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza alla stazione di Merano, banchina B, per facilitare le manovre di carico delle bici ed evitare così ritardi sull’orario di partenza previsto. In caso contrario, la prenotazione verrà annullata.

Per viaggiare con lo shuttle BikeLiner bisogna munirsi di due titoli di viaggio: uno per il passeggero e il secondo per la bici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.