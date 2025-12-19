La Spezia, infrastrutture: oltre 34,6 milioni per la seconda tratta del ponte di Ceparana

Oltre 34,6 milioni di euro per il territorio spezzino: è l’investimento destinato alla seconda tratta del ponte di Ceparana, comprensiva dell’interconnessione con la viabilità locale e funzionale al casello autostradale di Ceparana, che diventerà definitivo entro febbraio 2026.

La convenzione, firmata da Regione Liguria, Provincia della Spezia e Concessioni del Tirreno Spa, formalizza l’inserimento dell’opera nell’allegato L della concessione autostradale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto l’intervento come strategico, confermando la centralità dell’opera per la mobilità della Val di Magra, della Val di Vara e della piana di Ceparana.

Il viceministro Edoardo Rixi ha sottolineato come l’investimento consentirà un miglioramento strutturale dei collegamenti, valorizzando pienamente il nuovo casello e incidendo positivamente sulla competitività del territorio e sulla qualità della vita dei cittadini.

Per il presidente della Regione Marco Bucci, l’opera rappresenta il frutto di una visione di lungo periodo: un’infrastruttura fondamentale per un’area che conta oltre 30mila abitanti e 4mila imprese, destinata a rafforzare in modo stabile l’assetto viario locale.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha evidenziato come l’intervento completi il rinnovamento dell’intero sistema viario dell’area, includendo anche le connessioni con le strade secondarie, con un salto infrastrutturale di almeno cinquant’anni.

La Provincia della Spezia, soggetto attuatore dell’opera, ha già realizzato il primo lotto con il nuovo ponte sul Magra, prossimo all’apertura. Il completamento dei successivi collegamenti consentirà di dimezzare il traffico pesante nei centri abitati di Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure e Bolano, con benefici per l’economia e il turismo locali.

Concessioni del Tirreno ha ribadito il proprio impegno nel sostenere un’infrastruttura moderna, sicura e duratura, al servizio dello sviluppo del territorio e della collettività.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.