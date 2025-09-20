Val di Vara, due cercatori di funghi muoiono precipitando con l’auto in un burrone

Una giornata di ricerca di funghi si è trasformata in tragedia in alta Val di Vara. Due uomini hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 523, in località Pecorara, nel territorio comunale di Varese Ligure.

Dinamica – Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiavano ha perso aderenza mentre percorreva uno sterrato ed è precipitata in un burrone. Le vittime, entrambe fungaioli, erano di ritorno dall’escursione. Uno dei due occupanti è stato sbalzato fuori dal mezzo, l’altro è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Soccorsi – A dare l’allarme sono stati altri cercatori di funghi presenti in zona. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Varese Ligure, la pubblica assistenza di San Pietro Vara, i vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato e il personale del 118. È stato mobilitato anche l’elicottero dei vigili del fuoco.

Esito – Per i due uomini, però, non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul luogo dell’incidente. I medici hanno tentato le manovre di rianimazione senza successo.

Indagini – Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire le cause dell’uscita di strada. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dalla perdita di controllo del veicolo su un tratto insidioso fino a un guasto tecnico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.