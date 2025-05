Uniontrasporti: Provincia di Livorno prima in Italia per performance portuali

La provincia di Livorno si colloca al vertice a livello nazionale per dotazione e prestazioni delle strutture portuali, mentre si piazza prima in Toscana – e diciottesima in Italia – per quanto riguarda l’insieme delle infrastrutture legate alla mobilità e alla logistica (tra cui rientrano strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti e poli logistici). A livello regionale, la seguono le province di Firenze (ventesima a livello nazionale), Pisa e Pistoia.

Questi dati provengono da uno studio realizzato da Uniontrasporti, la società partecipata dal sistema camerale italiano, che da tempo svolge un monitoraggio scientifico e approfondito degli indicatori chiave di performance (KPI) delle infrastrutture sull’intero territorio nazionale. L’analisi coinvolge anche le imprese e i settori produttivi regionali, a cui viene chiesto di indicare quali interventi considerino prioritari per incrementare competitività e attrattività dei territori. Questo costante dialogo con i contesti economici locali viene poi condensato nei cosiddetti Libri Bianchi regionali, attualmente in fase di aggiornamento, che rappresentano uno strumento utile per instaurare un confronto costruttivo con le istituzioni, sia nazionali che locali, in merito alla programmazione degli investimenti infrastrutturali. La graduatoria e le necessità evidenziate dagli attori economici sono state presentate da Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti, proprio a Livorno, in occasione del convegno “Logistica e sostenibilità - Lo sviluppo dei porti toscani e i collegamenti con l’Europa”, svoltosi nell’ambito de “La Biennale del Mare e dell’Acqua” in corso nella città labronica.

Il porto di Livorno, da solo, gestisce circa due terzi del traffico marittimo di merci dell’intera regione. Sommando anche il contributo dello scalo di Piombino, la quota regionale raggiunge oltre l’82% e si avvicina al 90% includendo i porti dell’Elba, rendendo la provincia livornese quella con la più elevata dotazione portuale – anche in termini di efficienza operativa – di tutta Italia. Considerando un indice medio nazionale fissato a 100 per le KPI, Livorno registra un punteggio di 382,1 nel comparto portuale. Firenze, pur non avendo porti e quindi non potendo competere in quel campo, guida invece la classifica regionale per infrastrutture stradali, ferroviarie (quinta a livello nazionale) e aeroportuali, elementi che la portano a ottenere la seconda posizione in Toscana nella classifica complessiva. La classifica delle performance infrastrutturali, sempre su base 100 nazionale, vede Livorno in testa con 126,7, seguita da Firenze (125,9), Pisa (124,1), Pistoia (118,1) e Prato (118,0). Chiude la graduatoria toscana, e si trova anche tra le ultime province italiane (99ª), Grosseto, che totalizza un indice sintetico di 55,5. A livello regionale, la Toscana risulta leggermente sopra la media italiana (101,4 contro 100,0), ma questo risultato viene giudicato insufficiente rispetto alle necessità di un territorio che ospita sia imprese di rilevanza internazionale sia mete turistiche di fama globale.

In merito alle esigenze più urgenti espresse dal mondo economico livornese e raccolte nell’ultimo Libro Bianco di Uniontrasporti, emerge con forza la richiesta di realizzare la cosiddetta Darsena Europa: tre chilometri di banchine, due terminal e un ingresso marittimo con fondale profondo venti metri. Accanto a questo intervento, vengono considerati fondamentali anche lo scavalco ferroviario della linea tirrenica – che prevede la costruzione di un viadotto di 360 metri – il collegamento ferroviario con l’interporto di Guasticce e una connessione diretta alla linea verso Firenze, bypassando la stazione di Pisa, così da creare un collegamento diretto con il corridoio transeuropeo Scan-Med. In sintesi, si tratta di opere che permetterebbero al porto di accogliere direttamente treni con mega-container e semirimorchi, promuovendo una logistica sempre più intermodale ed efficiente, sia sotto il profilo economico sia sotto quello ambientale.

