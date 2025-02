Unione Europea, il riciclo delle lattine in alluminio in lieve calo, ma le quantità sono da record

Il tasso di riciclo delle lattine in alluminio nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Islanda si è attestato al 74,6% nel 2022, registrando un leggero calo dell'1%. Tuttavia, la quantità totale di alluminio recuperato ha raggiunto un livello record di 580.000 tonnellate, con un incremento di 10.000 tonnellate rispetto all'anno precedente. Questo risultato ha permesso di risparmiare 5,4 milioni di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali di una città europea di oltre mezzo milione di abitanti come Oslo o Genova.

Consumo in aumento - L'aumento del volume di alluminio riciclato è legato a una crescita del consumo complessivo di lattine nel 2022. Maggiori quantità di imballaggi sono quindi entrate nel circuito di riciclo, ma il tasso percentuale è calato leggermente a causa della stabilità dei sistemi di raccolta e selezione. In altre parole, la produzione e il consumo di lattine sono aumentati più velocemente della capacità di riciclo.

Obiettivi futuri - Secondo Metal Packaging Europe ed European Aluminium, produttori e fornitori di alluminio restano impegnati a incrementare il tasso di riciclo. Tuttavia, senza un miglioramento delle infrastrutture di raccolta e selezione, in particolare con l'adozione di sistemi di deposito cauzionale, i Paesi membri dell'UE faticheranno a raggiungere l'obiettivo del 90% o più.

Maratona - Andy Doran, direttore del Packaging Group di European Aluminium, ha sottolineato: "I dati mostrano che si tratta di una maratona, non di uno sprint. Il 2022 ha segnato l'inizio di una nuova fase di implementazione per diversi sistemi di deposito cauzionale. Con la loro maturazione, i tassi di riciclo cresceranno ulteriormente, ma non c'è tempo da perdere". Krassimira Kazashka, CEO di Metal Packaging Europe, ha aggiunto: "Siamo soddisfatti dei risultati e crediamo che l'industria sia sulla giusta strada verso la circolarità totale delle lattine in alluminio entro il 2050. Incoraggiamo gli Stati membri ad adottare sistemi di deposito efficienti per favorire il riciclo 'da lattina a lattina'".

Nuove iniziative - A gennaio, Ball Corporation ha annunciato un investimento in Meadow, una società tecnologica svedese, per sostenere la produzione di lattine interamente riciclabili per prodotti per la cura della persona e della casa. Il progetto prevede l'uso di dispenser riutilizzabili per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale.

Situazione in Germania - Nel frattempo, Aluminium Deutschland ha chiesto al governo federale tedesco di rafforzare l'industria dell'alluminio, che ha visto la produzione calare per il terzo anno consecutivo nel 2024. Tra le richieste, maggiori fonti di energia elettrica e idrogeno, un circuito chiuso per gli scarti e misure contro la concorrenza sleale da parte di Paesi terzi.

