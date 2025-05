Unione Europea, accelerata sul bonus ambiente

La Commissione europea definirà "presto" le prossime tappe per stabilire un mercato di crediti natura, bonus per chi tutela l'ambiente pensati per aumentare gli investimenti a favore della natura.

Lo ha confermato la commissaria Ue all'Ambiente, Jessika Roswall, al Global Solutions Summit 2025 a Berlino, assicurando l'impegno a lavorare con "agricoltori, imprese, società civile, banche, istituzioni e partner internazionali".Sulla scia del mercato di scambio delle emissioni di carbonio (il sistema Ets), Bruxelles punta ora a creare un quadro per i bonus green.

Attraverso uno scenario definito "ottimistico", il World Economic Forum ha stimato che i "crediti natura" potrebbero generare circa 180 miliardi di euro a livello globale entro il 2050: secondo la Commissione europea si tratterà comunque di un avvio lento e, ha evidenziato Roswall, resta l'incognita dell'impegno degli istituti finanziari.

L'esecutivo Ue, dal canto suo, sta già lavorando con l'Onu "per definire uno standard globale per i crediti naturali". Questo, ha spiegato la commissaria, è necessario "per scongiurare pratiche di greenwashing". L'idea di crediti per stimolare dal punto di vista economico la protezione della natura era stata menzionata per la prima volta dalla presidente Ursula von der Leyen a settembre, nel suo intervento alla Nature Conference a Monaco.

