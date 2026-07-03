UniGe, 200 odontoiatri da 18 Paesi ricevono il diploma dei corsi internazionali

Si è concluso nell'Aula Magna dell'Università di Genova il percorso 2025/2026 dei corsi di perfezionamento internazionali in odontoiatria, che quest'anno ha portato nel capoluogo ligure circa 200 professionisti provenienti da 18 Paesi. La cerimonia finale ha sancito la consegna degli attestati ai partecipanti dei programmi specialistici Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry, Laser Therapy and Laser Surgery in Dentistry, Facial Aesthetic e Implantology, coordinati dal professor Stefano Benedicenti, docente associato del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate.

L'iniziativa conferma il ruolo dell'Ateneo genovese come punto di riferimento internazionale per la formazione avanzata nel settore odontoiatrico, grazie a un'offerta didattica che negli anni ha attratto professionisti da tutto il mondo.

«La consegna degli attestati rappresenta il momento più significativo di un percorso che negli anni ha trasformato Genova in un punto di incontro tra culture, competenze ed eccellenze scientifiche – ha sottolineato Benedicenti –. Ogni professionista che conclude il proprio percorso accademico diventa ambasciatore dell'Università di Genova nel mondo, portando con sé non solo competenze cliniche di alto livello, ma anche il valore della collaborazione internazionale».

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità accademiche e istituzionali, tra cui il direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate, professor Carlo Terrone, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il deputato Matteo Rosso, l'assessora comunale al Welfare Cristina Lodi, il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova Alessandro Bonsignore, il presidente dell'Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Ismail El Ghaffar, il rettore di APS College di Malta, Dario Silvestri, e la preside dell'American University of Iraq, Nada Naaman.

Nel corso della mattinata sono stati inoltre consegnati i riconoscimenti al personale che ha contribuito allo sviluppo dei programmi internazionali. «I corsi di perfezionamento e i master promossi dal professor Benedicenti rappresentano uno dei punti di forza dell'Università di Genova – ha evidenziato Terrone – perché consentono di costruire solide relazioni con università e istituzioni accademiche di numerosi Paesi, in particolare del Medio Oriente e dell'Africa. È uno scambio che arricchisce entrambe le parti, favorisce nuove collaborazioni scientifiche e consolida il ruolo internazionale del nostro Ateneo».

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