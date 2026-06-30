Oral Cancer Day, a Telenord il bilancio della campagna di prevenzione contro il tumore del cavo orale

La prevenzione come primo strumento contro il tumore del cavo orale è stata analizzata a "Liguria Live" su Telenord, in una sezione dedicata al bilancio dell'edizione 2026 dell'Oral Cancer Day.

Ospiti della trasmissione sono stati Francesco Maria Manconi, ANDI Genova e rappresentante degli odontoiatri nella Commissione di Medicina Estetica, e Giuseppe Signorini, direttore della Struttura di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Ospedale Galliera di Genova.

Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i risultati della campagna di prevenzione, che anche quest'anno ha promosso visite di controllo e attività di sensibilizzazione con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce delle patologie del cavo orale.

Gli esperti hanno sottolineato come il riconoscimento tempestivo delle lesioni sospette rappresenti uno degli strumenti più efficaci per aumentare le possibilità di cura e migliorare la prognosi dei pazienti. Ampio spazio è stato dedicato anche ai principali fattori di rischio, all'importanza dei controlli periodici e alla stretta collaborazione tra odontoiatri e strutture ospedaliere specialistiche.

La trasmissione ha offerto inoltre l'occasione per ribadire il valore della prevenzione e dell'informazione, elementi fondamentali per diffondere una maggiore consapevolezza su una patologia che, se individuata nelle fasi iniziali, può essere affrontata con maggiori possibilità di successo terapeutico.

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