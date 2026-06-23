L'ospedale San Carlo di Genova Voltri passa in Azienda Metropolitana

GENOVA - “L'approvazione in Consiglio regionale delle modifiche alla legge di riordino del servizio sanitario regionale rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento della riforma che la Regione Liguria ha avviato per rendere il sistema sanitario sempre più efficiente, integrato e vicino ai cittadini”.

Lo dichiara l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò commentando il via libera al provvedimento che introduce una serie di adeguamenti tecnici e normativi concordati con il Ministero della Salute.





“Si tratta di interventi di coordinamento e perfezionamento che non modificano l'impianto della riforma, ma ne rafforzano la coerenza con il quadro normativo nazionale e contribuiscono a rendere più chiaro l'assetto organizzativo del nostro sistema sanitario regionale”.





Tra le novità più rilevanti figura il percorso di integrazione dell'Ospedale San Carlo di Voltri all'interno dell'Azienda Ospedaliera Metropolitana.

“La norma prevede un percorso graduale e ordinato. Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore il passaggio, tramite comando, del personale sanitario del San Carlo di Voltri, che consentirà di avviare l'integrazione organizzativa, gestionale e assistenziale con l'Azienda Ospedaliera Metropolitana. Dal 1° gennaio 2027 diventerà invece effettivo il trasferimento giuridico e patrimoniale dell'ospedale, in concertazione con le organizzazione sindacali. Una scelta che punta a rafforzare la rete ospedaliera metropolitana, migliorare il coordinamento dei servizi e valorizzare le professionalità presenti nella struttura”.





Il provvedimento chiarisce inoltre il perimetro del riconoscimento scientifico dell'IRCCS Policlinico San Martino, interviene sul funzionamento delle Conferenze dei Sindaci e rafforza il ruolo dell'Area Liguria Salute di ATS Liguria quale struttura strategica per la programmazione sanitaria regionale e per la gestione delle procedure di acquisto e realizzazione delle nuove infrastrutture ospedaliere.





“Proseguiamo con determinazione nel percorso di modernizzazione della sanità ligure, introducendo strumenti che consentano maggiore efficienza organizzativa, una migliore integrazione tra le strutture e servizi sempre più qualificati per cittadini e operatori sanitari”, conclude l'assessore Nicolò.





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